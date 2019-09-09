الخزانة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب"إس-400"

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في تصريحات صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات ”ننظر في الأمر، لن أدلي بأية تصريحات عن أية قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر“.

هذا ولم يحدد منوتشين أي أهداف محتملة للعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عقوبات اقتصادية على تركيا، بالإضافة إلى تعليق اتفاق توريد مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة على خلفية إقتناء تركيا منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".