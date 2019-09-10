ترامب يقيل جون بولتون ويعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض"، مضيفا "كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة".

وتابع قائلا "وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته".

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

وأكد أنه "سيعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل".