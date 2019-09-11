وزير خارجية اليابان الجديد يعول على إجراء محادثات مع لافروف قريبا

أعرب وزير الخارجية الياباني الجديد، توشيميتسو موتيغي، اليوم الأربعاء، عن أمله في إجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أقرب وقت ممكن.

طوكيو- سبوتنيك وقال موتيغي، خلال مؤتمر صحفي "أود إجراء محادثات مع لافروف في أقرب وقت ممكن".

ووفقا له، يتعين على وزيري خارجية البلدين من خلال تبادل صريح للآراء، إيجاد حل مقبول للطرفين للقضايا الثنائية القائمة، وذلك أساس الثقة بين قادة البلدين.

وأجرى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، تعديلات على حكومته شملت انتقال وزير الاقتصاد إلى الخارجية ووزير الخارجية إلى الدفاع، مؤكدا أن اليابان مصممة على مواصلة الجهود لحل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا.

ويبقى شعار هذا التعديل الحكومي الجديد "الاستقرار والتحدي".