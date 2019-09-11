قرار عسكري "خطير" من ترامب في ذكرى "11 سبتمبر": الرد سيكون قويا

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا عسكريا وصفته وسائل الإعلام بـ"الخطير"، في الذكرى الـ18 لهجمات "11 سبتمبر" 2001.

وقال ترامب، في خطاب ضمن ذكرى تأبين ضحايا "11 سبتمبر": قررنا رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة".

وتابع "لا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم".

يتبع...