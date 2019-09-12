مقتل وإصابة 17 بتفجير إرهابي جنوب شرقي تركيا

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين، إثر تفجير عبوة ناسفة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "قولب".

وأعلنت الولاية، في بيان، إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب؛ بحسب "الأناضول".

وأضافت أن التفجير أسفر عن "مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح نقلوا إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر".

وأشارت الولاية أن قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها للهجوم الشنيع.

استشهاد 4 مدنيين وجرح 13 في تفجير إرهابي جنوب شرقي #تركيا

قالت الولاية، في بيان، إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب.

https://t.co/0OkUPnDYsP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 12, 2019

وبدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات التركية ستعمل على شحذ كافة الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطورات الهجوم.

#أردوغان يؤكد على ملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي في #ديار_بكر

أوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن الرئيس أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو

https://t.co/IEtCJleXHS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 12, 2019

وقال أردوغان إنه "سيعمل شخصيا على متابعة التحقيقات"، معبرا عن أسفه وتعازيه لوقوع ضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.