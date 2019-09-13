تركيا... أوغلو يستقيل من الحزب الحاكم ويلمح إلى إنشاء حركة سياسية جديدة

تقدم رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، باستقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، وذلك بعد أيام من إحالته إلى لجنة التأديب مع طلب فصله.

نقلت وكالة "الأناضول" كلمة داوود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، قال فيها "إنه لم يكن يتخيل أنه سيواجه طلب فصل من حزب العدالة والتنمية الذي بذل كل ما يملك من أجل نجاحه، فقد تغيرت أولويات وخطابات وسياسات إدارة حزب العدالة والتنمية".

وتابع داوود أوغلو أنه منذ تركه رئاسة " العدالة والتنمية "، تشاطر مع إدارة الحزب على أعلى المستويات، وجهات نظره بشأن مكامن "الخلل والأخطاء" التي لاحظها في إدارة الحزب والبلاد، وأنه استعرض انتقاداته البناءة ومقترحاته.

واستنكر أنه لم يتلق أي رد بتكذيب ودحض، انتقاداته وما رصده في الحزب، كما لم تتلق نداءاته "آذانا صاغية"، وأكد أنه من باب المسؤولية التاريخية وتحمل المسؤوليات أمام الشعب التركي فأنه يتعين عليهم "السير في طريق إنشاء حركة سياسية جديدة"، داعياً الجميع ومن كل التوجهات السياسية إلى "الالتفاف حول فكر مشترك من أجل مستقبل البلاد".

يذكر أن داوود أوغلو لم يكن الوحيد الذي قدم استقالته من "العدالة والتنمية"، حيث قدم كل من أيهان سفر أوستون، وسلجوق أوزداغ، وعبد الله باشجي، ونديم يامالي، وسليم تمورجي، وفراموز أوستون، استقالتهم من حزب "العدالة والتنمية"، حيث كان الحزب قد قدم طلبا إلى اللجنة التأديبية بفصلهم من الحزب.