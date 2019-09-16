ترامب: ننتظر تحقيق السعودية للرد على المعتدي على حقولها النفطية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أنه يعرف منفذ الهجوم على منشآت النفط السعودية، ولكن ينتظر أن يسمع من ستتهمه المملكة العربية السعودية.