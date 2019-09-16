رئيس القائمة العربية بالكنيست: يمكننا المساهمة في إسقاط نتنياهو

قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أيمن عودة، إن معنويات أعضاء القائمة عالية لشعورهم بأن تصويتهم سيساهم في إسقاط رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وغلاة اليمين.

القدس- سبوتنيك. وذكر عودة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "المعنويات في القائمة العربية المشتركة لدينا عالية لسببين، السبب الأول أننا اكتشفنا أن الرغبة الشعبية في الوسط العربي للمشاركة في الانتخابات عالية، والأمر الثاني لأن جمهورنا يشعر بإمكانية التأثير، ويشعر أن تصويته حاسم من أجل المساهمة في إسقاط بنيامن نتنياهو وغلاة اليمين".

وأضاف عودة أن أهمية مشاركة الصوت العربي تتمثل في منع وصول أحزاب متشددة مثل "عوتسما يهوديت" إلى الكنيسيت

وتابع: "يهودات عتصمواه، هو تيار تابع للراب كاهانا، لأشد العنصريين على الإطلاق، وهذا الحزب يتأرجح حول نسبة الحسم، وهذا يشير إلى تزايد نسبة العنصرية داخل دولة إسرائيل، وهذا سبب إضافي لرفع نسبة التصويت لدينا، لأن كل صوت إضافي لنا يساهم في إسقاط هذا الحزب الذي يتأرجح حول نسبة الحسم ودخوله إلى الكنيست".

وتجرى غدا الثلاثاء الانتخابات العامة الإسرائيلية لاختيار كنيست جديد. وتخوض الانتخابات 31 قائمة أبرزها "الليكود"، و"أزرق أبيض"، و"القائمة المشتركة" التي تضم أربعة أحزاب عربية، و"تحالف يمينا"، و"إسرائيل بيتنا".