بيسكوف: الرياض لم ترد على عرض شراء منظومتي الدفاع الجوي "إس-300" أو "إس-400"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المملكة العربية السعودية لم ترد على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشراء إحدى منظومتي الدفاع الجوي إس-300 أو إس-400.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في الإجابة عن سؤال حول رد فعل الجانب السعودي على اقتراح الرئيس بوتين بشراء إحدى منظومات الدفاع الجوي الروسية: "لا، لم يكن هناك رد فعل".

كما أشار إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات عن الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية، وقال: "قد تكون سببًا لبعض الاستنتاجات حول من يقف وراء هذا الهجوم".

وأضاف بيسكوف: "أكرر مرة أخرى ... لسنا من مؤيدي التسرع في الاتهامات أو الاستنتاجات حول من يقف وراء هذا الهجوم".

قال الرئيس الروسي عقب المباحثات التي جرت، أمس الاثنين، مع الرئيسين روحاني وأردوغان في أنقرة، ردا على سؤال حول مسألة مساعدة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية: "فيما يتعلق بمساعدة المملكة العربية السعودية، بالمناسبة، فإن القرآن الكريم نفسه يتحدث عن عدم مقبولية أي نوع من أنواع العنف بخلاف الدفاع عن النفس...نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة "إس-300"، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس 400".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.