بوتين يقترح على السعودية شراء "إس-400" أو "إس-300" لحماية البنية التحتية

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة "إس 400" أو "إس 300" لحماية البنية التحتية.

قال الرئيس الروسي عقب المباحثات مع الرئيسين روحاني وأردوغان في أنقرة اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول مسألة مساعدة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية: "فيما يتعلق بمساعدة المملكة العربية السعودية، بالمناسبة، فإن القرآن الكريم نفسه يتحدث عن عدم مقبولية أي نوع من أنواع العنف بخلاف الدفاع عن النفس،...نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة "إس-300"، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس 400"".

وأضاف بوتين: "بذلك يحمون البنى التحتية في المملكة العربية السعودية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وحريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.