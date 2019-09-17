موسكو: القبض على أكثر من 80 مواطنا من كوريا الشمالية

صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم احتجاز قاربين للصيد وأكثر من 80 مواطنا من كوريا الشمالية في بحر اليابان بتهمة الصيد غير المشروع.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، "من خلال التدابير التي تم أتخاذها، تم إحباط أنشطة غير قانونية لصيادين كوريين شماليين في منطقة ضفاف كيتو-ياماتو [بحر اليابان، المنطقة الاقتصادية التابعة لروسيا الاتحادية]، وتم احتجاز اثنين من قوارب الصيد وأكثر من 80 من مواطني كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 من حرس الحدود الروس، أثناء تنفيذ عملية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان بشكل غير مشروع في المياه الاقتصادية الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية في موسكو، على خلفية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان بشكل غير مشروع في المياه الاقتصادية الروسية، في بحر اليابان.

يشار إلى أن العاملين على ظهر السفن التابعة للأمن الفدرالي الروسي، المسؤولة عن مراقبة الحدود في إقليم بريمورسكي، اتخذت تدابير حاسمة للحد من أنشطة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

وبحر اليابان (البحر الشرقي) بحر حدودي يقع غربي المحيط الهادي، ويشبه البحر المتوسط بعدم وجود أمواج مدية فيه نتيجة انغلاقه التام. ويتشكل بحر اليابان بين الجزر اليابانية: هوكايدو، هونشو، كيوشو، إضافة إلى جزيرة ساخالين الروسية، إلى الشرق، وكوريا وروسيا إلى الغرب.