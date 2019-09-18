ملك الأردن: نرفض الإجراءات الأحادية الجانب المقوضة لحل الدولتين

وكان العاهل الأردني قد اجتمع مع رئيس الجمهورية الألمانية فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة برلين، حسبما نقل موقع "الدستور" الأردني.
واستعرض الطرفان العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأردنية الألمانية.
وأعرب عبد الله الثاني عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا في العديد من المشاريع التنموية. وتناول الاجتماع مجمل قضايا المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.
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