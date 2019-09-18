ملك الأردن: نرفض الإجراءات الأحادية الجانب المقوضة لحل الدولتين

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إنه يجب أن تتكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان العاهل الأردني قد اجتمع مع رئيس الجمهورية الألمانية فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة برلين، حسبما نقل موقع "الدستور" الأردني.

واستعرض الطرفان العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأردنية الألمانية.

وأعرب عبد الله الثاني عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا في العديد من المشاريع التنموية. وتناول الاجتماع مجمل قضايا المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.