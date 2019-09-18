وزير النفط الإيراني: هجمات أرامكو لها أثر "قصير الأجل" لكنه ينعكس على أسعار الخام

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وزير النفط الإيراني: هجمات أرامكو لها أثرا "قصير الأجل" لكنه سيؤثر على أسعار الخام