القضاء التركي يرفض الإفراج عن مترجم في القنصلية الأمريكية

رفضت محكمة تركية إخلاء سبيل موظف تركي الجنسية كان يعمل في القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قرر القضاء التركي تمديد حبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول، في إطار تحقيقات تتعلق بمنظمة "غولن" التي تصنفها تركية كمنظمة إرهابية.

وعقدت جلسة نظر طلب الإفراج عن طوبوز اليوم الأربعاء، وهي الجلسة الرابعة، في المحكمة الجنائية الـ14 باسطنبول، وحضرها المتهم الذي نفى التهم الموجهة ضده مؤكدا على أنه كان يعمل مترجما فقط.

وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع، إخلاء سبيل طوبوز مباشرة، بدعوى برائته من التهم الموجهة إليه.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز.

وتخوض تركيا حربا على من تسميه أنصار الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، وبهذه التهمة ألقت السلطات الأمنية القبض على مئات الأتراك، وتم تسريح آلاف من وظائفهم، وأجبر عدد من الأتراك على الهروب إلى خارج البلاد.