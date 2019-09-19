أول دولة تعلن إرسال خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في "هجوم أرامكو"

قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي إن باريس أرسلت سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط يوم السبت.

وأضافت المتحدثة إن من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.

وبحسب موقع "فرانس 24"، أعلن قصر الإليزيه الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر بإرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجمات التي طالت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن باريس سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجمات على منشآت نفطية سعودية، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.

وتابع البيان أن ماكرون "وردا على طلب السلطات السعودية أكد لولي العهد إرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيقات التي تهدف إلى كشف مصدر هجمات 14 سبتمبر/أيلول وطرق تنفيذها".

يتبع...