تحذير أمريكي من قرار خامنئي إلى الحرس الثوري الإيراني بشأن السعودية

قال المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، السفير دينيس روس، إن "إيران مسؤولة بصورة مباشرة عن الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص".

وأوضح روس، في مقابلة مع شبكة "CNN"، أن "إيران المسؤول المباشر عن الهجوم، ومثير للقلق أنها تخطت عتبة عندهم، بالعادة إيران تعمل عبر أذرعها وتقوم بالأعمال بصورة غير مباشرة، المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان خائفا من الحرب العراقية الإيرانية وحاول منذ ذلك الوقت الابتعاد عن المواجهة المباشرة".

وأضاف "سماح خامنئي للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من قاعدة إيرانية أمر غير مسبوق في هذا السياق، وأنا قلق من ذلك... لا أظن أننا سنسمع التقارير التي نسمعها الآن إن لم تكن أسلحة لم تنفجر وبحوزة السعوديين الآن".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق، إلى أن ما يجري الآن هو عملية بناء قضية لمشاركتها مع الأوروبيين، في سبيل "عزل إيران سياسيا، ودفع أوروبا لاتخاذ موقف لم تتخذه من قبل".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت يوم أمس الأربعاء، بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.