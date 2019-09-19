غانتس يرد على عرض نتنياهو: حكومة الوحدة ممكنة برئاستي

رفض حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس، عرضا طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشاركة في حكومة ائتلافية تحت قيادته.

قال موشي يعلون، أحد القيادات البارزة في الحزب، للصحفيين خلال فعالية حضرها غانتس اليوم الخميس "لن ندخل في ائتلاف يتزعمه نتنياهو"؛ حسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، قال إنه لا مجال أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد نتائج الانتخابات التي جاءت متقاربة.

وحث نتنياهو، منافسه بيني غانتس، الذي ينتمي لتيار الوسط، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة.

بدوره، رحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، بدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف موسع مع منافسه المنتمي لتيار الوسط.

وقال ريفلين بكلمة ألقاها بحضور نتنياهو ومنافسه بيني غانتس "أهنئك سيدي رئيس الوزراء على الخروج بهذه الدعوة. هذه دعوة مهمة"؛ حسب وكالة "رويترز".

وانقلبت موازين القوى في إسرائيل، صباح اليوم بعد فرز 97% من الأصوات، وارتفعت حصة حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بمقعد واحد.

واستعادت القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.