جورجيا تسلم روسيا متهما بالنشاط الإرهابي وعلاقات مع "داعش"

أعلنت وزيرة العدل الجورجية، تيا تسولوكياني، اليوم الخميس، أن بلادها سلمت رمضان أخيادوف، الذي يُتهم بجرائم إرهابية، بما فيها حشد الناس لصالح تنظيم "داعش."

تبيليسي – سبوتنيك. وقالت تسولوكياني للصحفيين: "تم تسليم هذا المواطن لروسيا، صباح اليوم الخميس، القضية تتعلق بتسليم شخص يتهم بنشاط إرهابي، بما فيها وحشد الأشخاص لصالح تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) واستنادا لمشاهد عسكرية في 2013-2015. لقد وصلنا من تركيا حيث ساهم أيضا في دعم أنشطة إرهابية".

يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين روسيا وجورجيا، فالحوار بين البلدين مستمر في إطار مناقشات جنيف ومفاوضاتها مع نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين والممثل الخاص لرئيس وزراء جورجيا للعلاقات مع روسيا، زوراب أباشيدزه، والتي تعقد منذ عام 2012 في براغ.

وقطع الجانب الجورجي العلاقات بين البلدين بعد أن اعترفت موسكو بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 26 آب/أغسطس 2008.