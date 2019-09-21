الخارجية الإيرانية: على واشنطن ان تفهم أن سياسة عقوباتها قد فشلت

قال عباس موسوي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعليقا على العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات المالية الإيرانية: "على واشنطن أن تفهم أن سياسة العقوبات الأمريكية قد فشلت".

قال موسوي: "يجب على الأميركيين أن يدركوا أن سياسة العقوبات الخاصة بهم قد هزمت" ، مشيرا إلى أن العقوبات المعلنة ليست جديدة ، إنها "عقوبات قديمة بشكل جديد".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الجمعة فرض جملة من العقوبات ضد المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني.

هذا واتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة البنية التحتية النفطية للسعودية، فيما تنفي إيران ذلك.

وقالت وزارة المال الأمريكية، في بيان إن بنك إيران مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

"الهجوم الإيراني المفتوح على المملكة العربية السعودية غير مقبول. وبأفعالها، تضرب وزارة المال آلية التمويل المهمة التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم شبكته الإرهابية، بما في ذلك القدس وحزب الله وغيره من المتشددين الذين ينشرون الإرهاب ويزعزعون استقرار المنطقة"، بحسب ما قال وزير المال الأمريكي ستيفن منوتشين.