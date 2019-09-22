القراصنة يطلقون سراح البحارة الروس المحتجزين بالقرب من شواطىء الكاميرون

أكد مصدر في شركة "ماركونسولت شيفاهارت" المشغلة لسفينة النقل " مارمالايتا" أن القراصنة اطلقوا سراح البحارة الروس المختطفين بالقرب من ساحل الكاميرون، موضحا أن البحارة تم نقلهم الى ألمانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر: "تم اطلاق سراح الجميع، وتم نقلهم جميها إلى المانيا".

وأشار المصدر انه ليس معروفا بعد متى سيعود الروس إلى بلادهم ، مفترضا أن هذا سيحدث الأسبوع المقبل.

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت يوم 16 آب/أغسطس الجاري، في بيان، بأن القراصنة اختطفوا ثلاثة مواطنين روس قبالة ساحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه في 15 آب/أغسطس، بالقرب من ميناء "دوالا" (جمهورية الكاميرون) تعرضت سفينة دانماركية تابعة لشركة (ولترابالك)، وهي سفينة الشحن "مارمالايتا"، وكانت تبحر تحت علم "أنتيغوا و بربودا"، إلى هجوم من قبل مجهولين. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لوكالة التوظيف " مارلو نافيغيشين روسيا" من سان بطرسبورغ، أن المهاجمين قاموا باختطاف ثمانية من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة مواطنين روس وخمسة مواطنين ألمان.