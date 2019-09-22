بومبيو مهددا إيران... العالم كله يعرف القدرات العسكرية لأمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه في حال فشل المساعي الدبلوماسية الأمريكية لحمل إيران للتصرف على نحو طبيعي، فإن القدرة العسكرية الأمريكية معروفة للعالم.

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف بومبيو، في حوار مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، "نريد أنا والرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) أن نعطي الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح، ولكن في حال فشل ذلك، أي إذا اعتقدنا أننا لم نعد قادرين على إقناع إيران بالتصرف كدولة طبيعية، كما طالبناهم، فإن العالم بأسره، بما في ذلك النظام الإيراني، يعرف قدرتنا العسكرية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وإنه "لن يتم التساهل" مع سلوك إيران.

وحمل بومبيو إيران المسؤولية عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت للشركة في بقيق وخريص، لافتا إلى "تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم".

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.