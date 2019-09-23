نتنياهو يكرر دعوته إلى غانتس بتشكيل حكومة وحدة ويحصل على أعلى التوصيات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، إلى تشكيل حكومة وحدة تشمل الطرفين كمخرج من الوضع المتأزم بعد الانتخابات العامة في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه "يتحدث باسم كتلة اليمين التي يبلغ عدد مقاعدها 55 مقعدا، ويدعو بيني غانتس الذي يقف على رأس كتلة "الوسط – يسار" إلى الانضمام لحكومة وحدة تشمل الجانبين بدون استثناء أو استبعاد أو شروط تبعد أي طرف عن هذا الهدف"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف أن "الوحدة هي أمر الساعة، أردنا تشكيل حكومة يمينية، وللأسف لم يكن ذلك ممكنا. لم نحصل على مقاعد كافية للقيام بذلك. أراد غانتس أن يفعل ذلك من الجانب الآخر ولم ينجح أيضًا. لذلك، فإن الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها هي حكومة وحدة واسعة بيننا، والسبيل الوحيد للقيام بذلك هو الجلوس والتحدث".

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، انتهت، ظهر اليوم الاثنين، "المشاورات التي دعا إليها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بحصول نتنياهو، على 55 صوتا، مقابل 54 صوتا إلى غانتس. وأوصى أحزاب "الليكود" و"اليمين" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" إلى صالح نتنياهو، بينما أوصى لصالح غانتس "القائمة العربية المشتركة" و"المعسكر الديمقراطي" و"تحالف العمل" و"غيشر"، في حين امتنع التجمع الوطني الديمقراطي عن التصويت لصالح أي من المرشحين".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس ريفلين يوم الأربعاء المقبل عن من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة، وسيحصل المرشح على 28 يوما، مع خيار تمديد 14 يوما كحد أقصى، إذا فشل، فسيتمكن ريفلين من إبلاغ المرشح الآخر بأنه يمنحه 28 يوما، دون تمديد، لتشكيل حكومته الخاصة".