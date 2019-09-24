القبض على جندي أمريكي خطط لاغتيال مرشح رئاسي وتفجير شبكة إخبارية

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الجندي جاريت وليام سميث، والذي يتواجد ضمن فرقة المشاة الأولى في فورت رايلي بولاية "كان"، أعرب عن رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال مع مجموعة شبه عسكرية يمينية متطرفة.

كما سعى الجندي إلى اغتيال أحد المرشحين إلى الرئاسة الأمريكية والذي سعى خلال عمله بالكونغرس لحظر بيع الأسلحة على الأراضي الأمريكية، وفقا للصحيفة.

The soldier discussed plans to attack an unnamed major news network and suggested targeting Beto O’Rourke, the authorities said. https://t.co/QrkLQVQeVn — Sarah Mervosh (@smervosh) September 23, 2019

وقالت السلطات إنه تم القبض على سميث "24 عاما" خلال عطلة نهاية الأسبوع ووجهت إليه تهمة فى المحكمة الفيدرالية في توبيكا بولاية "كان" يوم الاثنين. ويواجه تهمة واحدة تتعلق بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، وفقا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في كنساس.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، اليوم، إن الجيش على علم بالادعاءات الموجهة ضد الجندي سميث وتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". مؤكدا "أن هذه الادعاءات تنتهك قيم جيشنا ولذا فإننا نأخذها على محمل الجد".