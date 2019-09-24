لمكافحة آثار التغير المناخي... قطر تتبرع بـ 100 مليون دولار

ذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تبرعت بمبلغ 100 مليون لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ

وقال أمير قطر على حسابه في تويتر: "أعلنت في قمة العمل المناخي مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة".

ويسرني بصفة بلدي المستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ الإعلان عن أنها ستكون أول بطولة صديقة للبيئة و"محايدة الكربون" باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه. #قطر٢٠٢٢ #قمة_المناخ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 23, 2019

وأضاف تميم في تغريدة أخرى: "ويسرني بصفة بلدي المستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الإعلان عن أنها ستكون أول بطولة صديقة للبيئة و"محايدة الكربون" باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه".

من 24 إلى 30 أيلول/سبتمبر، تستضيف نيويورك أسبوعًا رفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.