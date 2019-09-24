إيران: لقاء غير مخطط له مسبقا بين ميركل وروحاني خلال ساعات في نيويورك

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تعتزم زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال ساعات بمقر إقامته في نيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ذكر مكتب الإعلام في الرئاسة الإيرانية أن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستحضر بعد ساعات إلى مقر إقامة الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك للقائه ضمن اللقاءات التي لم ينسق لها من قبل".

يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سوف يلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل منفصل.

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في ظل سعيه لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.