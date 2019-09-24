روحاني: مستعد لمناقشة إضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه منفتح لمناقشة تغييرات طفيفة أو إضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بلاده.