إيران تستعد للحرب بتأمين منشآتها النفطية

وقالت تقارير بثتها وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تبحث احتمال شن هجمات إلكترونية على إيران بعد الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتين للنفط في السعودية، وألقى مسؤولون أمريكيون اللوم فيها على إيران. ونفت طهران أي ضلوع لها في الهجمات التي أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مسؤوليتها عنها.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أن رئيس الدفاع المدني، المسؤول أيضا عن أمن الإنترنت، دعا لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الصناعية وقال "أعداؤنا يعتبرون الفضاء الإلكتروني أحد مجالات التهديد الرئيسية ضد الدول ولا سيما إيران".
ووردت تقارير الجمعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هجوم إلكتروني على بعض مصانع البتروكيماويات وشركات أخرى في إيران لكن هيئة حكومية مسؤولة عن أمن الإنترنت نفت نجاح الهجوم. بحسب ما أفادت "رويترز".
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