وكالة: الناقلة البريطانية ستينا أمبيرو تخرج من ميناء بندر عباس الإيراني

أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الأربعاء إلغاء أمر احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا اليوم الأربعاء، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي: "تم اليوم الانتهاء من إلغاء أمر احتجاز ستينا إمبيرو لكن التحقيق بشأن بعض انتهاكاتها والضرر البيئي لا يزال مفتوحا".

​واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.

وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، مما دعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في تلك المنطقة.