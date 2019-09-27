إصابة أكثر من 30 شخصا إثر زلزال في إسطنبول

صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، بأنه أصيب 34 شخصا، كما تضرر 473 مبنى نتيجة زلزال وقع في إسطنبول.

وفقًا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل "EMSC"، وقع زلزال بقوة 5.9 درجة، يوم أمس الخميس، في غرب تركيا. تم تسجيل الصدمات في الساعة 10.59 بالتوقيت العالمي. ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كم من غرب إسطنبول. وكان مصدر الزلزال على عمق 12 كيلومترا.

An #earthquake magnitude 5.7 has struck #Turkey at 2019-09-26 10:59:26 (UTC). Epicenter was localized in Marmara Sea at 65 km from #Istanbul. #Deprem pic.twitter.com/YjrMlvawNS — English Language Club Sakarya (@elcsakarya) September 26, 2019

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة جراء الزلزال.

وقال أقطاي للصحفيين: "من بين 34 مواطنا عانى من الزلزال لا يزال 10 أشخاص يتلقون العلاج وخرج 24 شخصا من المستشفيات. كما تعرض 473 مبنى لأضرار طفيفة. وبعد الزلزال تم تسجيل 188 هزة ارتدادية والأقوى وصلت عند 4.1 درجة".