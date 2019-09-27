وزير خارجية إسرائيل: خامنئي أمر بهجوم أرامكو.. وأردوغان آخر من يعظنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هو من أمر بالهجوم على منشآت نفطية سعودية.

وقال الوزير في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة: "لقد شهدنا مؤخرًا تصعيدًا كبيرًا عندما أطلقت إيران صواريخ ضد منشآت النفط السعودية. هذا الهجوم الإرهابي على المملكة العربية السعودية كان بتوجيهات مباشرة من قبل الزعيم الإيراني علي خامنئي".

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس كلمة الرئيس التركي أردوغان عندما قارن بين الهولوكوست والأوضاع في قطاع غزة، وقال كاتس: "أنت تقمع الشعب التركي وتقتل الأقلية الكردية وتدعم حركة حماس الإرهابية، أنت آخر من يمكنه ان يعظ إسرائيل، فأنت لست سلطانا وتركيا ليست الإمبراطورية العثمانية!" pic.twitter.com/qQxQlOMIiA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 27, 2019

وعن أردوغان، انتقد كاتس كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ومقارنته الهولوكوست والأوضاع في قطاع غزة، ليرد كاتس: "أنت تقمع الشعب التركي وتقتل الأقلية الكردية وتدعم حركة حماس الإرهابية، أنت آخر من يمكنه أن يعظ إسرائيل، فأنت لست سلطانا وتركيا ليست الإمبراطورية العثمانية".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "لدى إسرائيل سياسة واضحة لتعزيز العلاقات والتطبيع مع دول الخليج. لا يوجد أي صراع مع دول الخليج بل تربطنا مصالح مشتركة خاصة في مجال الأمن لمواجهة التهديد الإيراني، إضافة إلى تطوير العديد من المشاريع المدنية المشتركة".