عمران خان: سنواصل إسقاط قناع حكومة الهند الفاشية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل إسقاط قناع حكومة رئيس الوزراء الهندي "الفاشية" في كافة المحافل.

وأضاف عمران خان، في خطاب ألقاه أمام آلاف المواطنين الذين استقبلوه في مطار إسلام أباد الدولي، بعد عودته من مدينة نيويورك، التي شارك فيها بافتتاح الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة”قد يمر علينا أوقات جيدة وأخرى سيئة، لكن يجب ألا نفقد الأمل أبدًا، فآذان وعيون كشمير متوجهة إليكم، وبإذن الله ستحصل كشمير على استقلالها“.

وتابع: ”سنواصل إسقاط قناع حكومة (ناريندرا) مودي الفاشية التي تكره المسلمين في كافة المحافل“، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، حذّر رئيس وزراء باكستان، المجتمع الدولي، من مغبة نشوب حرب بين بلاده وجارتها الهند، على خلفية إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال عمران خان: ”عندما تحارب دولة مسلحة نووية للنهاية فسيكون لذلك عواقب تتجاوز حدودها، هذا ليس تهديدًا لكم ولكنه تحذير، وإنني قلق للغاية حول الشكل الذي ستنتهي إليه المشكلة“.

وأوضح أن ”هذه المنظمة التي يؤمن بها مودي تسعى لإبادة المسلمين، وهذه الكراهية التي يحملها هي التي أودت بحياة الزعيم مهاتما غاندي عام 1948“.

وأضاف ”لقد تعلمت أثناء إقامتي في إنجلترا أنه لو تم حبس 8 ملايين حيوان لقامت ضجة هائلة، فما بالكم بـ 8 ملايين إنسان تحبسهم الهند منذ 55 يومًا في كشمير“.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“ الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.