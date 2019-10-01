50 مليون سائح... أردوغان يشيد بالموسم السياحي في تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل العمل الدؤوب، حتى الدخول بين أقوى 10 دول اقتصاديا في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن "تركيا أغلقت باب الاقتراض من صندوق النقد الدولي في مايو عام 2013، بشكل نهائي، وأنه من غير الممكن فتح هذا الباب مجددا".

وتوقع أردوغان "تراجع نسبة التضخم في تركيا، إلى أقل من 10 بالمئة في وقت قريب". بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع أردوغان: "نشهد موسما سياحيا مباركا ومربحا، ومن المحتمل أن نحطم العام الحالي رقما قياسيا بعدد السياح".

وأوضح: "حققنا زيادة في عائدات السياحة العام الماضي 12 بالمئة، وهذا العام ستزيد بنسبة 10 بالمئة، حيث ننتظر أن يصل عدد السياح إلى 50 مليونا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركية عن استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات جديدة مع المواطنين الروس الذين يريدون زيارة تركيا.

نقلت صحيفة "ميليت" عن وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قوله "لقد بدأنا مفاوضات بشأن توفير فرصة للمواطنين الروس للمجيء إلى بلادنا على بطاقات الهوية الداخلية، دون جوازات سفر في الخارج".

وتوجد الآن إجراءات مبسطة لزيارة تركيا من قبل المواطنين الروس، التي تنص على أن مدة الإقامة دون تأشيرة في البلاد هي 90 يوما.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 5 ملايين سائح من روسيا زاروا تركيا في 2018، محققين رقما قياسيا غير مسبوق".