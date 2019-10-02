بومبيو ينشر صورة سفينة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في دولة عربية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه "بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

وقال بومبيو، خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية: "على الرغم من وعد وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد) ظريف للمملكة المتحدة بعدم تسليم "أدريان داريا-1" النفط إلى سوريا، فإنها تقوم حاليا بتفريغ النفط قبالة الساحل السوري.

وتساءل بومبيو: "هل سيحاسب العالم إيران إذا تم تسليم سوريا هذا النفط؟".

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019

​وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ"الكذب" على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا، بعدما كانت تعهدت بعدم فعل ذلك.

وكانت سلطات إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني قد احتجزت مطلع يوليو ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي غيرت لاحقا اسمها إلى "أدريان داريا-1"، بـ"تهمة" نقلها شحنة نفط لسوريا خرقا للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد أن قالت إنها حصلت من طهران على ضمانات بأن هذا النفط لن يسلم لسوريا، غير أن إيران نفت تقديمها مثل هذه الضمانات.