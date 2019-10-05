صحيفة: الأمير هاري يعلن الحرب على "الصحافة الصفراء"

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الأمير البريطاني هاري ابن الملكة ديانا قرر إعلان الحرب على الصحف الصفراء بسبب أنباء عن أعمال تنصت تتعلق به.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن الأمير هاري اتخذ إجراءات قانونية ضد مالكي صحيفتي "ذا ضن" و"ذا ديلي ميرور" بشأن مزاعم قرصنة وتنصت على هاتفه".

ولفتت الصحيفة إلى أن "ذلك يأتي إثر الهجوم الكلامي اللاذع الذي وجهه الأمير الشاب لكيفية تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع زوجته ميغان".

وتابعت "​قصر باكينغهام​ أكد رفع دعوى أمام المحكمة العليا بشأن مزاعم التنصّت بصورة غير قانونيّة على رسائل البريد الصوتي".

وذكرت الصحيفة أنّ "الدعوى القضائية تمّ رفعها قبل أيام من رفع ميغان دعوى قضائيّة منفصلة ضدّ صحيفة "ميل أون صنداي"، لمزاعم خرقها للخصوصيّة في ما يتعلّق بقرار نشر خطابات من ميغان إلى والدها".