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13:17 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    إيران

    إيران تعفي العراقيين من تأشيرات الدخول لمدة شهرين بدءا من 24 أكتوبر

    © Sputnik . Ronald Zak
    العالم
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    أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها ألغت التأشيرات للعراقيين لزيارة إيران، لمدة شهرين، بداية من 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى 27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

    وذكر بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بغداد إنه "في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي الشقيقين والجارين وردا على إجراء العراق الجدير بالذكر بخصوص إلغاء التأشيرة لرعايا الجمهورية الاسلامية الإيرانية في شهري محرم وصفر، فإن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد تحيط علما، بأن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تاريخ 24 أكتوبر لغاية 27 دیسمبر 2019  بدون تأشيرة من ممثليات الجمهورية الإسلامية في العراق".

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في بغداد في 11 مارس / أذار 2019
    © REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office
    العراق يبدأ العمل بقرار السماح بدخول الإيرانيين دون رسوم تأشيرات
    وأضاف البيان أن السفارة تأمل أن "يساهم مثل هذا الإجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر وأن يمهد الطريق لإلغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".

    وكان العراق قد بدأ، في إبريل/ نيسان الماضي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.

    وقال صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي على "فيسبوك" إن "مجلس الوزراء وافق على تصفير رسوم سمات الدخول لمواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل، استنادا إلى أحكام المادة 36 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 بدءا من تاريخ 1/4/2019".

    كما تمت الموافقة على "تصفير الأجور المأخوذة لهيئة السياحة عن المجاميع السياحية القادمة من جمهورية إيران الإسلامية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 279 لسنة 2018"، بحسب القرار".

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