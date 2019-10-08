أفغانستان... انفجار في جامعة غزني يسفر عن إصابة 13 شخصا

وأفاد المسؤول لوكالة سبوتنيك، بأن الجرحى من طلبة الجامعة، وبأنه تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات.
At least eight students were wounded in a blast inside #Ghazni University in the Police District three in Ghazni city today, local officials said. #Afghanistan pic.twitter.com/k4XBksWJr2— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) October 8, 2019
وتعاني أفغانستان، صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
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