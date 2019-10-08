أفغانستان... انفجار في جامعة غزني يسفر عن إصابة 13 شخصا

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع 13 مصابا بانفجار استهدف جامعة الولاية غزني.

وأفاد المسؤول لوكالة سبوتنيك، بأن الجرحى من طلبة الجامعة، وبأنه تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات.

At least eight students were wounded in a blast inside #Ghazni University in the Police District three in Ghazni city today, local officials said. #Afghanistan pic.twitter.com/k4XBksWJr2 — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) October 8, 2019

وتعاني أفغانستان، صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.