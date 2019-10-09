ترامب: التدخل في الشرق الأوسط أسوأ قرار في التاريخ الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار أمريكا التدخل في الشرق الأوسط هو من أسوأ القرارات في تاريخ بلاده.

وكتب ترامب على "تويتر": جزء من تاريخ بلادنا! حاربنا في ظل فرضية خاطئة وفي الوقت الحاضر فرضية أثبتت بطالتها، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل (في العراق)، ولم يكن هناك أي شيء في الواقع!...

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

وتابع: "صرفت الولايات المتحدة 8 تريليونات من الدولارات على القتال ومراقبة الشرق الأوسط. لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح. لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر من (الكرة الأرضية). إن التدخل في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

ودافع الرئيس الأمريكي عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم "داعش".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، بدأت يوم الإثنين الماضي، بسحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول) وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".