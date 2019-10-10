"هيبة أجدادنا معروفة"... جاويش أوغلو يشارك في الحرب على سوريا بطريقة خاصة

نشر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صورة شخصية له على حسابه الرسمي على موقع في "إنستغرام".

ويظهر جاويش أوغلو في الصورة بالزي العسكري، تزامنا مع بدء العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية، شرقي نهر الفرات.

وأرفق جاويش أوغلو صورته العسكرية بمقطع حماسي من قصيدة للشاعر التركي المعروف نامق كمال يقول: "هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير، فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء".

ورأت وسائل إعلام تركية أن رئيس الدبلوماسية التركية أراد بذلك توجيه رسالة دعم لجيش بلاده في عمليته العسكرية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إطلاق الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.