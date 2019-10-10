إيطاليا تستدعي السفير التركي في روما على خلفية عملية "نبع السلام"

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن استدعاء السفير التركي لدى روما، على خلفية عملية بلاده العسكرية في شمال شرقي سوريا.

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" بأن وزارة الخارجية الإيطالية أشارت في مذكرة إلى أنه “في أعقاب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو استدعاء السفير التركي في إيطاليا إلى مقر الوزارة في روما (قصرفارنسينا)”، وذلك “للتأكيد مجدداً على أهمية وقف جميع الأعمال الأحادية”.

وأضافت المذكرة “تؤكد إيطاليا أن السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو حل دائم للأزمة السورية يتمثل في العملية السياسية القائمة تحت رعاية الأمم المتحدة“.

هذا وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".