بعد قطر... ثاني دولة تعلن دعمها للعملية التركية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن دعم بلاده للعملية العسكرية الجديدة التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، قالت الحكومة الباكستانية في بيان إن "رئيس الوزراء عمران خان، أجرى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وبحسب البيان، قال عمران خان للرئيس التركي إن "باكستان تتفهم تماما مخاوف تركيا فيما يتعلق بالإرهاب والتهديدات والتحديات التي تواجهها، وخاصة أنها خسرت 40 ألف شخص جراء الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة".

وأضاف خان أنه "يصلي من أجل نجاح جهود تركيا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والتسوية السلمية للأزمة السورية".

ومن المقرر أن يصل أردوغان إلى باكستان في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضمن زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع خلوصي أكار قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القطري خالد بن محمد العطية وتبادل معه معلومات عن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية في مناطق شرق الفرات السورية.

ووفقا وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أعلن الوزير القطري عن دعم بلاده للعملية العسكرية.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".