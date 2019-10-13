روحاني: أطلعنا عمران خان على مخاطر "الكيان الصهيوني"

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه أطلع رئيس وزراء باكستان على "مخاطر الكيان الصهيوني" على المنطقة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأخير لطهران اليوم.

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الاحد، "أكدنا لرئيس وزراء باكستان أن أي حسن نية وكلام طيب سيرد عليه بشكل مماثل".

وأضاف، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية "رئيس وزراء باكستان أثار قضايا ترتبط بالأمن في منطقة الخليج الفارسي ذات الحساسية وهي ما تحوز على تأييدنا"، مشيرا إلى أنه اعتبر إنهاء حرب اليمن مفتاحا لحل المشكلة والذي يمكن أن يشكل بداية طيبة.

كما ذكر روحاني أنهما أكدا أن شؤون المنطقة ينبغي أن تحل عبر السبل السياسية والحوار.

ولفت إلى أن الجانبين تباحثا حول الحظر الأمريكي الظالم على الشعب الإيراني والذي يعد إرهابا اقتصاديا، كما بحثا حول إعادة الاتفاق النووي إلى وضعه السابق وطرق وضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

وأضاف "بالنظر إلى حسن النية التي يحملها عمران خان حيال شؤون المنطقة لذلك نتلقى جهوده بصدر رحب وندعمه من أجل عودة السلام والاستقرار الكامل إلى المنطقة".

كما أعرب روحاني عن أمله في أن تعود هذه الزيارة بالخير والمنافع على كلا البلدين والمنطقة برمتها.