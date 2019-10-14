صحيفة: أردوغان فعل المستحيل... توحيد جميع اللاعبين ضده

إذا كانت إيران والمملكة العربية السعودية كادتا تصلان إلى حرب بسبب دعمهما لأطراف مختلفة في الصراع السوري، فهما الآن تدركان أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي دعم الأسد. وأن أردوغان وعمليته في شمال سوريا يمنعان ذلك، وفقا لصحيفة "غارديان".

وكتبت الصحيفة من خلال عمليته في سوريا، كان رجب طيب أردوغان قادراً على فعل شيء بدا مستحيلاً على الكثيرين - توحيد جميع بلدان المنطقة والقوى العالمية الكبرى التي عارضت أفعاله.

وتابعت الصحيفة، كان أردوغان يقدم نفسه دائما على أنه وحيد، يواجه العالم. الآن هو في الواقع وحده. حتى الآن حدة القتال ليست عالية للغاية، ولكن إذا ازدادت وانتقلت تركيا إلى المناطق المكتظة بالسكان، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة بين السكان المدنيين.

وأضافت الصحيفة، عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وإيران والدول العربية عن تعليقاتهم، لكنهم يحاولون جميعًا تعديلها عن طريق تحليل الفوائد التي يمكن أن يحققها هذا التدخل وكيف سيتغير ميزان القوى في سوريا.

توقع أردوغان ردة فعل سلبية من أوروبا، لذا فإن تهديده بإرسال 3.6 مليون لاجئ سوري إلى الغرب أمر مهم، خاصة وأن كلمات الأوروبيين لا تتوافق دائمًا مع الإجراءات. العلاقات بينهما كانت صعبة منذ فترة طويلة، والآن، كما يكتب مؤلف المقال، وتثبت تصرفاته الأخيرة أنه ليس ديمقراطياً، وليس حليفًا، وليس صديقًا".

ومع ذلك، إذا كان لأوروبا تأثير ضئيل على تطور الأحداث، فإن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تستطيع، ولكن يبدو أنها ستتخلى عن هذه الفرصة. وافق دونالد ترامب بوضوح على تدخل أردوغان، وساعدها حتى بسحب القوات. كما يلاحظ مؤلف المقال، غادرت الولايات المتحدة سوريا وتركتها لروسيا وإيران.

روسيا تدعو الأكراد إلى الاتفاق مع دمشق. والقوات السورية الآن متجهة إلى مناطق الأكراد.

إيران غير راضية عن هذه العملية (نبع السلام). لكنها مسرورة لأن الأمريكيين يغادرون...

بالإضافة إلى ذلك، يخشى جميع اللاعبين في المنطقة عودة ظهور "داعش". والآن إيران والولايات المتحدة والسعودية متفقون على ذلك، وفقا للصحيفة.

يلاحظ أن العديد من الدول العربية أدانت العملية التركية. على الرغم من دعمهم للمعارضة في البداية، إلا أنهم يقفون الآن بجانب سوريا. كما أنهم غير راضين عن رغبة أردوغان في ضمان موقع تركيا المهيمن في المنطقة، لكنهم يدركون أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا واحتواء "داعش" هي دعم الأسد، وقد قطع أردوغان الآن هذا الطريق.

درس آخر تعلموه من هذه الأزمة هو أنه لا يمكن الوثوق في التحالف مع الأمريكيين...وكلما فهم الخصوم هذا الأمر كلما حاولوا بناء الجسور بين بعضهم، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أنه نتيجة لذلك، من الممكن أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا بشكل غير مباشر إلى عهد السلام في منطقة الخليج، وإلى نهاية الحرب في اليمن وإلى رفض المواجهة مع إيران.