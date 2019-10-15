إعلام: بعد الولايات المتحدة...بريطانيا تستعد لسحب قواتها من سوريا

كتبت صحفية في صحيفة "تايمز" البريطانية، لوسي فيشير، أن بريطانيا تستعد لسحب قواتها الخاصة من سوريا. وأن الاستعدادات للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من البلاد قد بدأ.

وكتبت فيشير على التويتر: "القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا. على الرغم من أن الانسحاب لم يبدأ بعد، وليس هناك موعد نهائي محدد (يمكننا الحديث عن 24 ساعة أو بضعة أسابيع)، إلا أن آلية الانسحاب التدريجي لـ [القوات] بدأت بالفعل. كما ذكرت في وقت سابق، كانت القوات البريطانية تعتمد على البنية التحتية الأمريكية".

NEW: British government set to review all arms sales licenses to Turkey over military offensive in Syria, I understand.



Move will be formally announced by DIT soon & comes after Germany & France halted arms to Ankara



UK's sold £1.1bn weapons to Turkey since 2014, acc to @CAATuk — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) October 14, 2019

وفقًا للصحيفة، تتمركز عدة مئات من قوات الكوماندوز البريطانية في سوريا، الذين سيغادرون البلاد إذا انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من سوريا. ولم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على عمليات القوات الخاصة، وعدد القوات البريطانية الموجودة في سوريا والمهام التي يؤدونها في البلاد غير معروفة.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان لخروج القوات الأمريكية مما وصفها "الحروب السخيفة التي لا تنتهي"، ودعا كل من تركيا وأوروبا وإيران والعراق وسوريا وروسيا والأكراد إلى تسوية الأوضاع في شمال سوريا.