"فقدت شرعيتها"... أردوغان يشن هجوما قويا على الجامعة العربية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن "الجامعة العربية لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، وقد فقدت شرعيتها".

ووصف أردوغان، قرار الجامعة العربية السبت الماضي، بخصوص عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، بأنه "متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | أردوغان: #الجامعة_العربية التي لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، فقدت شرعيتها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2019

​وقال: "الجامعة العربية لم تقدم قرشا واحدا للسوريين الهاربين من البراميل المتفجرة... من أخرج سوريا من الجامعة العربية، يسعى لإعادتها اليوم بعد عملية "نبع السلام".. هذا تضارب!".

وإذ شدد أردوغان خلال كلمة ألقاها على هامش اجتماع القمة السابعة لـ"المجلس التركي" للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذرية باكو، على أن بلاده مصممة على إنهاء عملية "نبع السلام"، قال:"اتخذت تركيا عبر هذه العملية خطوة لا تقل أهمية عن عملية السلام بقبرص عام 1974".

وأضاف: "لمن يدّعي أن "نبع السلام" تستهدف الأكراد وتضعف محاربة "داعش"، وتغير التركيبة السكانية، وتعرقل الحل السياسي في سوريا، أقول لهم: إدعاءاتكم كاذبة وافتراء وبهتان... نحن نستهدف الإرهابيين فحسب".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".