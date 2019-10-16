الصين تطالب مجلس النواب الأمريكي بالكف عن التدخل في هونج كونج

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي، والمتعلقة بالاحتجاجات في هونغ كونغ وحثت أعضاء المجلس على عدم التدخل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانغ، في بيان، إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا صار التشريع قانونا.

وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وهو أحد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقر كل عام بأن هونغ كونغ تحتفظ بحكمها الذاتي بموجب سياسة "دولة واحدة ونظامان" للحكومة الصينية، من أجل تلقي معاملة خاصة كمركز مالي كبير.

On one side, you have a repressive regime crushing democratic freedoms in #HongKong. On the other, you have young people speaking out for freedom & democratic reforms. Proud to stand with @RepMcGovern in support of today’s bipartisan votes showing the House’s commitment to HK. pic.twitter.com/fmwA6KkR7b — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 16, 2019

كما سيسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن تقويض الحريات الأساسية في هونغ كونغ، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وخاطبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المشرعين قبل التصويت، وأثنت على الشباب في هونغ كونغ لاحتجاجاتهم المستمرة منذ أربعة أشهر، قائلة "لقد بعثوا برسالة قوية إلى العالم مفادها أن أحلامهم في الحرية والعدالة والديمقراطية لا يمكن أن تنطفئ".

وأضافت: "نأمل أن يسمعوا من هذا الكونغرس دعمنا لحقوقهم الإنسانية، وأننا لن نبيع أرواحنا مقابل المال على حساب قيمنا".

ونشرت بيلوسي عبر حسابها بموقع تويتر أرفت بها صورة كتب عليها "الحرية لهونغ كونغ".