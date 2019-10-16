الدفاع التركية تعلن تحييد "637 إرهابيا" أثناء العملية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 637 عنصرا من التشكيلات الكردية منذ بدء العمليات في شمال سوريا.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الدفاع التركية في بيان: "إجمالي عدد الإرهابيين من حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري - قوات الحماية الذاتية الكردية السورية، الذين تم تحييدهم خلال عملية "نبع السلام"، بلغ 637".

وفي وقت سابق ذكر أنه تم تحييد 611 من الإرهابيين.

وأطلقت تركيا، في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية عسكرية في منطقة شمال شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وقالت إن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.