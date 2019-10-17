قوات سوريا الديمقراطية تعلن رسميا الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مع الجيش التركي

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مع الجيش التركي بوساطة نائب الرئيس الأمريكي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة العامة: "بناءً على طلب وموافقة قوات سوريا الديمقراطية وبوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلاً بنائب الرئيس السيد مايك بنس تم التوصل اليوم إلى الإعلان عن وقف لإطلاق النار الفوري بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية على طول جبهات القتال الممتدة من مدينة رأس العين/ سري كانيه شرقاُ وحتى مدينة تل أبيض غرباً، وقد دخلت عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 22:00".

وأضاف البيان: "إن قوات سوريا الديمقراطية توكد التزامها بعملية وقف إطلاق النار المعلنة وتطالب في الوقت ذاته الدولة التركية الالتزام بذلك".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".