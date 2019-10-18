هرب ثلاث مرات من السجن... تعرف على "إل تشابو"

شهدت مدينة كولياكان المكسيكية معارك عنيفة في عدد من أحيائها، على إثر اعتقال قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات، خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو".

تعتبر مدينة كولياكان معقل عصابة كارتل سينالوا، التي يرأسها خواكين الذي صدر بحقه حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى 30 عاما من قبل محكمة أمريكية.

من هو إمبراطور المخدرات (إل تشابو)

"إل تشابو" أو قصير القامة، زعيم عصابة "سينالوا السابق" وهي منظمة إرهابية اكتسبت تسميتها من مدينة سينالوا الساحلية في المكسيك، تصدر "إل تشابو" تجارة المخدرات بعد اعتقال منافسه أصيل كارديناس عام 2003، وصنفته مجلة "فوربس" كأحد أثرياء العالم عام 2009، واحتل المرتبة 701 وقدرت ثروته بمليار دولار.

وبحسب التقارير، استخدم "إل تشابو" قتلة محترفين لتنفيذ المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب، ووجهت إليه تهم بتصدير مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات والهرويين إلى الولايات المتحدة.

أشد السجون حراسة في العالم لم تمنعه من الهرب

تم القبض على "إل تشابو" للمرة الأولى عام 1993، وتم تسليمه إلى المكسيك، وفي عام 2001 استطاع الهروب من سجن "بيونتي جراند" شديد الحراسة ليلقى القبض عليه لاحقا في فبراير/ شباط عام 2014.

بعد فترة من سجنه، اشترى أبناؤه عقارا بجانب سجن "ألتيبلانو" شديد الحراسة في المكسيك، وتم تهريب ساعة مزودة بخاصية "جي بي إس" إلى داخل السجن، استطاع من خلالها حفارون تحديد موقعه بدقة، وتم حفر خندق من العقار إلى السجن، ليستطيع الفرار في عام 2015.

أجرى مقابلة صحفيه بعد هروبه!

تفاخر "إل تشابو" بأنه "المورد الرئيسي في العالم للهيروين والميتامفيتامين والكوكايين والماريوانا في مقابلة أجرها معه الممثل الأمريكي شون بين في غابة مكسيكية عام 2016.

القبض على المجرم

أثناء مداهمة قوات الأمن أحد مقراته في مدينة لوس موتشيس، شمال غربي المكسيك، هرب "إل تشابو" عن طريق أنبوب لصرف المياه، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار، وبتاريخ مايو/ أيار 2016 قرر قاض مكسيكي ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وفي فبراير/ شباط 2019 أدانت محكمة أمريكية "إل تشابو" بعشرة تهم منسوبة إليه من بينها تهريب المخدرات وغسيل الأموال.