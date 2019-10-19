"السبت الكبير"... جونسون في مواجهة نواب البرلمان للتصويت على "بريكست"

يعقد مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، جلسة استثنائية، للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند في 1982، فيما تصفه صحيفة الغارديان بـ"السبت الكبير".

وفقد جونسون غالبيته في مجلس العموم ولم يعد لديه سوى 288 نائبا، لكنه يحتاج إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق، وفي حال فشل في الحصول على تصويت إيجابي في البرلمان، اليوم السبت، سيضطر جونسون لمطالبة بروكسل بإرجاء جديد لبريكسيت لمدة ثلاثة أشهر، بحسب الغارديان.

وكان جونسون عبر في بروكسل الخميس إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن "ثقته التامة" باعتماد الاتفاق.

وقال جونسون، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول".

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي رفض طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الحالي بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من احتمال عدم التوصل لاتفاق.

وذكرت محطة "سكاي نيوز" أن المفوضية الأوروبية قالت إن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج، حسب "رويترز".

ونقلت المحطة عن ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها إن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لن تجرى في مطلع الأسبوع الحالي.