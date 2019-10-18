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00:20 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان

    جونسون: بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر إذا رفض البرلمان الاتفاق

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم
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    قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

    وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

    وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي رفض طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الحالي بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من احتمال عدم التوصل لاتفاق.

    © REUTERS / POOL
    الاتحاد الأوروبي يرفض طلب بريطانيا للمحادثات... وجونسون يصر على عدم تأجيل الانفصال

    وذكرت محطة "سكاي نيوز" أن المفوضية الأوروبية قالت إن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج، حسب "رويترز".

    ونقلت المحطة عن ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها إن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لن تجرى في مطلع الأسبوع الحالي.

    وأضافت أن الاتحاد سيمنح بريطانيا "فرصة أخرى لعرض اقتراحاتها بالتفصيل" يوم الاثنين، فيما يؤكد جونسون دائما على أنه لن يطلب إرجاء الانفصال وعاود التأكيد على هذه النقطة أمس الجمعة.

    ولم يفسر جونسون هذا التضارب الواضح لكن معارضيه يعتقدون أنه سيسعى لمخرج قانوني ما لتجنب طلب تمديد أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يرفض مثل هذا الطلب.

    وذكرت صحيفة تايمز أن دومينيك كامينغز أبرز مستشاري جونسون قال إن الحكومة ستراقب التطورات في الأسبوع المقبل لكنها لن تغير موقفها في التفاوض.

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